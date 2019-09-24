Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi Vodafone Park'ta ağırladı.

Başkan Orman, Başakşehir maçı öncesinde düzenlenen törende Büyükelçi Li ve Konsolos Wei nezdinde kuruluş yıl dönümü sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını kutladı ve Li ile Wei'ye hediyeler takdim etti.

YENİ KÜREK TAKIMI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Türk Balıkadamları Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü neticesinde; Kürek Takımımız ile Türk Balıkadamları Kulübü'nün kürek takımı tek bir takım haline gelerek 'BJK-TBK Kürek Takımı' adıyla yarışlarda mücadele edecek.