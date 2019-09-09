Beşiktaş Gazişehir'e hazırlanıyor
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen Burak Yılmaz katılmadı. Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı koşu yaptı. Atiba Hutchinson ve Abdoulay Diaby ise takımla beraber çalıştı.
Siyah beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
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