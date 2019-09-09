09 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gazişehir'e hazırlanıyor

Beşiktaş Gazişehir'e hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

, FK maçının hazırlıklarına BJK 'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen katılmadı. ve takımdan ayrı koşu yaptı. ve Abdoulay Diaby ise takımla beraber çalıştı.

Siyah beyazlılar, FK maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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