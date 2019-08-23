23 Ağustos 2019, Cuma
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Park'ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.
Şenol Güneş Beşiktaş Park'ta
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'taki görevi sona eren ve yoluna A Milli Takım'da devam eden Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Park'ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.
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