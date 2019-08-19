19 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.08.2019

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah- beyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından Beşiktaşlı futbolcular pas, 5'e 2, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla antrenmana devam etti. Basına kapalı olarak 1.5 saat süren antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda ile salonda çalışırken, Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı. , maçı hazırlıkları yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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