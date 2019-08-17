18 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Samassa'nın durumu iyi
Giriş Tarihi: 18.08.2019
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde ilk yarının sonunda Tyler Boyd ile yaşadığı çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Mamadou Samassa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çarpışmanın ardından tedavisinin yapılması için saha kenarına gelen Samassa, bir anda bilincini kaybederek yere düşmüştü. Sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılan Samassa, beyin tomografisine girdi. Ağlama krizine girmesi sebebiyle tomografisi yarım kalan Samassa'nın sakinleşmesinin ardından yeniden tomografi çekimi yapıldı. Çekilen tomografi sonucunda oyuncunun bir problemi olmadığı öğrenilirken, Samassa'nın bir gün hastanede müşahade altında kalacağı ve ardından taburcu edileceği belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"