18 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Samassa'nın durumu iyi

Samassa'nın durumu iyi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Demir Grup Sivasspor ile arasında oynanan ilk hafta mücadelesinde ilk yarının sonunda Tyler Boyd ile yaşadığı çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Mamadou Samassa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın ardından tedavisinin yapılması için saha kenarına gelen Samassa, bir anda bilincini kaybederek yere düşmüştü. Sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılan Samassa, beyin tomografisine girdi. Ağlama krizine girmesi sebebiyle tomografisi yarım kalan Samassa'nın sakinleşmesinin ardından yeniden tomografi çekimi yapıldı. Çekilen tomografi sonucunda oyuncunun bir problemi olmadığı öğrenilirken, Samassa'nın bir gün hastanede müşahade altında kalacağı ve ardından taburcu edileceği belirtildi.

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