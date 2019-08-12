12 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Alkışlar Muhayer'e

Alkışlar Muhayer'e
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Panathinaikos hazırlık maçında 1 gol atan Beşiktaş'ın genç yıldızı Muhayer Oktay %78 pas isabeti ve istekli futboluyla teknik heyetten geçer notu aldı!

Beşiktaş'ın Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden Muhayer Oktay, son oynanan hazırlık maçındaki performansıyla beğenildi. Önceki akşam oynanan Panathinaikos maçında 1 gol atan ve fiziksel olarak diri görünen genç oyuncu girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Yüzde 78 pas isabetiyle oynadı, yaptığı tek orta isabetliydi, ayrıca 2 de top kaptı. Şenol Güneş geçen sezon devre arasında gelen Muhayer'e hiç süre vermemişti. Genç oyuncunun Güven gibi patlama yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta şu anda Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'dan sonra üçüncü forvet konumundaki Umut Nayir'in, Panathinaikos maçında 1 şutu direkten döndü. Umut Nayir girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 6 hava topu mücadelesinin ise 2'sinde galip geldi.

GENÇLER TEKNiK HEYETi ETKiLEDi
Panathinaikos maçında Beşiktaş'ın 1 golünü atan Erdem Seçgin, %50 ikili mücadele kazanma başarısının yanı sıra istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz ise sol bekte %72 pas isabetiyle oynarken, ikili mücadelelerde da ayakta kalmayı başardı. Siyah-beyazlı teknik heyet, karşılaşma 2-2 sona erse de gençlerin arzulu ve mücadeleci futbolundan dolayı karşılaşmanın sonunda tüm oyuncuları kutlamayı ihmal etmedi.
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