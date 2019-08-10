10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Son rakip Panathinaikos
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Beşiktaş yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin son hazırlık maçı olacak. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp bugünkü karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.
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