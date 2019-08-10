Son rakip Panathinaikos

Beşiktaş yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin son hazırlık maçı olacak. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp bugünkü karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.