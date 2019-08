Gelen-giden olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu: “Burak sağlıklı da olsa oraya doğru oyuncu almak istiyorduk. Bugünlerde o bölge için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca yerli bir kaleciye de ihtiyacımız var”

BeşiktaşTeknik Direktörü Abdullah Avcı , yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Nevzat Demir Tesisleri'nde merak edilen tüm soruları yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı takıma yapılan ve yapılacak takviyelerle ilgili düşüncelerini net bir şekilde dile getirirken, ayrıca kadroda düşünmediği isimleri de açıkça söyledi. Transferin bir organizasyon işi olduğunu belirten Avcı, "Diğer rakipler şu kadar harcadı, biz de şu kadar harcayalım diye bir şey olmaz. Burada büyük para değil, akıllı para var. Doğru gidiyoruz. Birkaç tane daha doğru ilaveler yapacağız. Yeni yüzlerle heyecan getiren doğru taktikli bir oyun olacak" dedi.sözlerine şöyle devam etti: "En çok forvet mevkiine takviye olup olmayacağı soruluyor. Burak Yılmaz çok iyi bir profesyonel, milli aradan sonra aramıza döner. Burak Yılmaz gol atmasa bile yaptığı koşular bile değerli. Burak Yılmaz sağlıklı da olsa bir tane oraya doğru oyuncu almak istiyorduk, bugünlerde o bölge için çalışmalar yapılıyor. Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir. Karius ile konuştum ve o da oyun anlayışımıza ayak uydurdu. Seneye durumu ne olur bilinmiyor. Bu yüzden bir Türk kaleci almaya karar verdik. Utku'nun gelişimi iyi ama yerli kaleciye ihtiyaç var."Quaresma ile özel görüşmeler yaptığını ifade eden Abdullah Avcı, "O da bana çalışarak cevap veriyor. İstediklerimi uygulamaya çalışıyor. Biz, ona şans vermeye devam edeceğiz. Bundan sonrası onların ayaklarıyla vereceği kararlara bağlı" dedi. Gary Medel ile 1 haftadır çalıştığını, kariyeri ve performansının oldukça iyi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Kulüp bir ayrılık kararı alırsa, B planı hazırlamak zorundayız. Gary Medel'den memnunum. İlk günden beri sol ayaklı stoper konusunu söyledim ve ısrarcı oldum. İspanya'da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen ve her sezon 32-33 maç oynayan Victor Ruiz aramıza katıldı" dedi.çalıştırıcı Oğuzhan için, "Beşiktaş'a transferinde ben vardım. Genç milli takımlarda 6 numara oynuyordu. A Milli Takım'a ilk ben aldım. Oğuzhan Özyakup 'a neler istediğimi net şekilde anlattım. Özel çalışmalar yapıyoruz. Ekibimiz ona yardımcı olmaya çalışıyor. Artık oyuncu bir adım atacak" yorumunu yaptı. Tyler Boyd'un çıkış çıkış yapacak bir isim olduğunu söyleyen Avcı "Visca ile benzer özellikleri var. Bire bir adam geçmeleri, savunma arkası koşuları... Bize güzel şeyler hayal ettiriyor. Muhayer, Erdem ve Kartal bu sezon bizimle olacaklar. Her yıl 2-3 genç oyuncuyu takıma monte etmeyi düşünüyorum" dedi.teknik direktörü olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Avcı, "Bugün Beşiktaş teknik direktörüyüm. A milli takımı çalıştırdım. Bugün sonuç alırsın, yarın alamazsın ama güler yüzlü kalmak önemli. Geçen gün tesiste kaldım, yorgundum ama saba kalktığımda üzerimde Beşiktaş arması vardı. O seni ayağa kaldırıyor" açıklamasında bulundu.taraftarı için "Bir çok şeyi, çok iyi anlayabilecek bir seyirci" ifadesini kullanan Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Bunu rakip olarak da daha önce yaşadım. Şampiyonluk yaşamayı en çok isteyen teknik adamlardan biriyim. Beşiktaş taraftarı geçen gün arabamın önünü kesti, o sevgileri muhteşemdi. Beşiktaş taraftarı sağduyuludur. Neyin ne olduğunu bilen bir taraftardır. Biz onlardan zaman istemiyoruz, destek istiyoruz. Ben bu desteğin verileceğini düşünüyorum."antrenörü Orhan Ak ile ilgili konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Orhan Ak hoca, bu yaşananlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde başkanımız Fikret Orman da öyle. Ben profesyonel bir çalışanım. Ben her profesyonelden maksimum verim almaya çalışıyorum. Üç kişilik ekibim var. İkisi kulübe de biri de tribünde olarak dönüşümlü kullanıyorum. Üç antrenörden ikisini dönüşümlü olarak rakibe göre kulübede kullanacağım" şeklinde konuştu.oyun kurma konusuna değinen tecrübeli teknik adam, "Büyük takımlar dominant oyunlar oynar. Bunu en iyi kuran City'dir. Bazen direkt oyun oynayacaksın, dönecek gol yiyeceksin. Bunun opsiyonları çok çalışarak tekrar olacak. Başlangıç opsiyonları farklılaşacak. Bunlar zamanla olacaktır. En ufak bir değişiklik olmayacak, esneklik olacak, dokunuşlar olacak" dedi.maçlarında alınan skordan ziyade oynanan oyunu gözlemlediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Hazırlık maçlarında gol atıp atmamak önemli değil. Geçen seneki sistemde oynasalardı belki üç maçı kazanacaklardı. Mevcuttan nasıl katkı alacağız, oyunumuzu nasıl geliştireceğiz, biz buna bakacağız" diye konuştu.sezon çok farklı sistemlerde oynayabileceklerinin sinyallerini veren tecrübeli teknik adam, "İki sekizle oynamayı denedik. Medel ve Atiba, şu ana kadar bizimle beraber değildi. Medel'i 6'da kullandım ve cevap verdi. 8 oynayan Oğuzhan var, Ljacic var. Erdem ve Muhayer, 8'e uygun oyuncular. 6 numara şu an dolu gibi görünüyor ama Muhayer 10'da oynayabilir. Oyuncunun sana ne verdiğine göre, sakatlıklara göre, rakibe göre sistemde durumlar değişecektir" dedi.