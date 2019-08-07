Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı

Manchester City’nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, Konoplyanka’nın paylaşımının altına “Come to Beşiktaş” yazdı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. M. City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu. Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanka hakkında yaptığı açıklamada, "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı. Hem yapılan bu paylaşım hem de Schalke'nin hocasının yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.