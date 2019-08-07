07 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı

Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Manchester City’nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, Konoplyanka’nın paylaşımının altına “Come to ” yazdı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.

'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. M. City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu. Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanka hakkında yaptığı açıklamada, "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı. Hem yapılan bu paylaşım hem de Schalke'nin hocasının yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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