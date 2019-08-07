07 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Aboubakar’a izin çıktı

Aboubakar’a izin çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Burak Yılmaz’ın sakatlanmasıyla forvet arayışını hızlandıran , eski yıldızı Aboubakar için harekete geçti. , Kamerunlu için yeşil ışık yaktı.

Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz'ın Udinese ile oynanan hazırlık maçında sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Siyah- Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalara başlamıştı. , bu doğrultuda 2016-17 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen ve G.Saray'ın da transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar için girişimlerde bulunmuştu. 'nun Ze Luis transferi sonrasında kadroda iyice geri planda kalan Kamerunlu golcünün, mavi-beyazlılarda gözden çıkarıldığı öğrenildi. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun, Aboubakar'ın kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki resmi pazarlıkların yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor.

Porto forması ibe toplam 116 resmi maça çıkan Aboubakar, bu periyotta 56 gol atarken, 16 da asist yaptı ve toplamda 72 gole direkt katkıda bulundu.

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