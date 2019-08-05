05 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'tan Ghezzal için resmi teklif!
Giriş Tarihi: 05.08.2019
Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, Leicester City'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.
Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, Leicester City'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş'ın ne kadarlık bir ücret önerdiği konusunda rakam verilmedi. Leicester'ın ise teklifi kabul edebileceği yorumu yapıldı. 27 yaşındaki Ghezzal'in piyasa değeri 8 milyon euro civarında.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"