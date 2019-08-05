05 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ghezzal için resmi teklif!

Ghezzal için resmi teklif yapıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, 'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Kanat takviyesi için ilk tercihi Konoplyanka olmayan Beşiktaş için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Ülke basınında, siyah-beyazlı kulübün, Leicester City'nin elden çıkarmak istediği Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Ancak Beşiktaş'ın ne kadarlık bir ücret önerdiği konusunda rakam verilmedi. Leicester'ın ise teklifi kabul edebileceği yorumu yapıldı. 27 yaşındaki Ghezzal'in piyasa değeri 8 milyon euro civarında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel' Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'
Beşiktaş galibiyeti unuttu! Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş revire döndü! Bir sakatlık daha... Beşiktaş revire döndü! Bir sakatlık daha...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör