05 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'

Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.08.2019

'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı.

'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı. "Yevhen, Beşiktaş'a gelmek istiyorsa uygun bir maaş istemeli. Bu şartlarda kendisiyle anlaşamayız'' denildi. Ukraynalı futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmelerde el sıkışmasına rağmen maddi konuda zorluk çıkarmıştı. 'yi uygun bir rakama ikna ettiği belirtilen Beşiktaş, artık 29 yaşındaki sol kanat oyuncusundan gelecek kesin cevabı bekliyor.

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