Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'
Kartal'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı.
Kartal'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı. "Yevhen, Beşiktaş'a gelmek istiyorsa uygun bir maaş istemeli. Bu şartlarda kendisiyle anlaşamayız'' denildi. Ukraynalı futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmelerde el sıkışmasına rağmen maddi konuda zorluk çıkarmıştı. Schalke'yi uygun bir rakama ikna ettiği belirtilen Beşiktaş, artık 29 yaşındaki sol kanat oyuncusundan gelecek kesin cevabı bekliyor.
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