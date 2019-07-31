31 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şifre sabır!

Şifre sabır!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, yeni sezonda bambaşka bir sistemle sahada olacak. Eibar’a yenilen, ikinci lig takımı Larissa’ya da gol atamayan Kara Kartal yeni sezonda sabırlı bir şekilde çok pas yapan bir sistemle sahada olacak.

'daki kampta oynanan Eibar maçından sonra Larissa maçında da ideal kadroyla sahaya çıkılmasına rağmen oynanan kötü futbol, gol atılamaması ve özellikle de temposuzluk karamsarlığa neden oldu. Eibar ve Larissa maçları 'ın gelecek sezon 'sabır' üzerine çok pas yapan bir sistemle sahada olacağını gösterdi. Oyunun merkezinde yer alan Oğuzhan, 'nın Başakşehir'de uygulatmak istediği 4-1-4-1 sistemindeki çok fazla top çevrilmesi konusunda liderliğe soyundu. Sürekli olarak top çevirirken 'sabır' diye bağırması dikkat çekti. Bu arada Beşiktaş'ın Avusturya'da devam eden kampında farklı bir performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezona göre formayı daha fazla istiyor. Takımı saha içinde yönlendiren isim konumunda. Avcı'nın yeni Emre Belözoğlu'su olacak.
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