31 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül: "Uyum sağlamamız şart"

Gökhan Gönül: Uyum sağlamamız şart
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'ın yeni kaptanlarından , kampında konuştu.

Takımda bir değişim yaşandığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Hoca döneminde bekte oynadığım performans ve taktikle, bugün Abdullah Hoca'nın benden istedikleri farklı. Biz hepimiz buna uyum sağlayacağız, o kalitedeyiz. Caner için de orta sahadaki arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli" dedi.
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