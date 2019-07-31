31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Gökhan Gönül: "Uyum sağlamamız şart"
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Beşiktaş'ın yeni kaptanlarından Gökhan Gönül, Avusturya kampında konuştu.
Takımda bir değişim yaşandığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Hoca döneminde bekte oynadığım performans ve taktikle, bugün Abdullah Hoca'nın benden istedikleri farklı. Biz hepimiz buna uyum sağlayacağız, o kalitedeyiz. Caner için de orta sahadaki arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli" dedi.
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