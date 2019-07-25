25 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Avusturya’da 4 hazırlık maçı

Avusturya’da 4 hazırlık maçı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak 'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak.

Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak 'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak. 29 Temmuz'da Yunan ekibi Apollon ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, 2 Ağustos'ta İtalyan Udinese ile kapışacak. İki maç da 19.00'da olacak. Son özel maç ise bir başka Çizme ekibi Brescia ile 18.00'de olacak. Maçlar Smart Spor'dan verilecek.

KARTAL'IN 28 KiŞiLiK KADROSU BELLi OLDU

Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde Avusturya kampına 28 futbolcu götürüldü. Kafiledeki futbolcular şöyle: Karius, Utku, Doğukan Özkan, Gökhan, Kerem Kalafat, Vida, Alpay Çelebi, Roco, Mirin, Medel, Caner, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Atiba, Necip, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan, Erdem Seçgin, Ljajic, Muhayer, Quaresma, Boyd, Lens, Orkan, Oğuzhan Akgün, Burak, Güven, Umut Nayir.

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