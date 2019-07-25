Avusturya’da 4 hazırlık maçı
Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak.
Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak. 29 Temmuz'da Yunan ekibi Apollon ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, 2 Ağustos'ta İtalyan Udinese ile kapışacak. İki maç da 19.00'da olacak. Son özel maç ise bir başka Çizme ekibi Brescia ile 18.00'de olacak. Maçlar Smart Spor'dan verilecek.
KARTAL'IN 28 KiŞiLiK KADROSU BELLi OLDU
Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde Avusturya kampına 28 futbolcu götürüldü. Kafiledeki futbolcular şöyle: Karius, Utku, Doğukan Özkan, Gökhan, Kerem Kalafat, Vida, Alpay Çelebi, Roco, Mirin, Medel, Caner, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Atiba, Necip, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan, Erdem Seçgin, Ljajic, Muhayer, Quaresma, Boyd, Lens, Orkan, Oğuzhan Akgün, Burak, Güven, Umut Nayir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"