24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınan 17 yaşındaki Ajdin Hasic dikkat çekti

Beşiktaş kadrosunda dikkat çeken 17'lik genç
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 Giriş Tarihi: 24.07.2019

2. etap kamp çalışmaları için bugün ’ya giden , 17 yaşındaki hücum oyuncusu ’i denemeye aldı. Hasic, Beşiktaş’ın Avusturya kampına yer alıyor.

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından 2. etap kamp çalışmaları için 'ya giden , kampta denemek için 17 yaşındaki futbolcu 'i Avusturya'ya çağırdı.

17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil oldu.

'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Hırvat basını, 17 yaşındaki Boşnak futbolcuyu aynı zamanda ve Everton'ın da izlediğini yazdı.

AJDIN HASIC KİMDİR?

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ajdin Hasic, 2001 İstanbul Tuzla doğumlu. 7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic, bu tarihten sonra profesyonel olabilecek ancak TFF kadro bildirim süresi geçmiş olacağı için Beşiktaş forması giymek için Ocak 2020'yi bekleyecek.

Forvet ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapan oyuncu, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Sol ayaklı genç yıldız adayı, Bosna Hersek uyruklu.

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