Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınan 17 yaşındaki Ajdin Hasic dikkat çekti

2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic’i denemeye aldı. Hasic, Beşiktaş’ın Avusturya kampına yer alıyor.

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı.

17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil oldu.





Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Hırvat basını, 17 yaşındaki Boşnak futbolcuyu aynı zamanda Juventus ve Everton'ın da izlediğini yazdı.

AJDIN HASIC KİMDİR?

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ajdin Hasic, 2001 İstanbul Tuzla doğumlu. 7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic, bu tarihten sonra profesyonel olabilecek ancak TFF kadro bildirim süresi geçmiş olacağı için Beşiktaş forması giymek için Ocak 2020'yi bekleyecek.

Forvet ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapan oyuncu, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Sol ayaklı genç yıldız adayı, Bosna Hersek uyruklu.