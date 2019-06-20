20 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Umut Meraş'a 13 milyon TL

Transferde anlaşma sağlandı! İşte bonservis bedeli
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

Beşiltaş, 'ın transferi konusunda 'la 13 milyon TL karşılığında anlaşmaya vardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Bir süredir yönetimi ile genç sol bek için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.

BOLUSPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bursaspor'a Boluspor'dan transfer olan genç oyuncu için eski başkanı Necip Çarıkçı da geçtiğimiz günlerde 'Umut'un Beşiktaş ile anlaştığını duydum. Kendisi ile görüştüm. Bana 'Beşiktaş ile anlaştım' dedi" şeklinde açıklaması olmuştu.

Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli BEŞİKTAŞ TRANSFER BOMBASINI PATLATTI! İŞTE BONSERVİS BEDELİ

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