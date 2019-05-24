‘Devler Ligi’nde olmalıydık'

Beşiktaş'ın eski ve başarılı yöneticilerinden Mete Vardar, bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasının Avrupa Kupaları’na katılım tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Vardar, "Bu maç büyük önem taşıyor; çünkü sezonu dördüncü tamamlarsak, diğer sezonu ön eleme maçlarından dolayı erken açma gibi bir sıkıntılı durum karşımıza çıkacak. Geriye dönük konuşmak yersiz olacak ama hepimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyorduk, olmadı. İnşallah seneye olur" dedi.