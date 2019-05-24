24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

‘Devler Ligi’nde olmalıydık'

‘Devler Ligi’nde olmalıydık'
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'ın eski ve başarılı yöneticilerinden Mete Vardar, bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasının Avrupa Kupaları’na katılım tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Vardar, "Bu maç büyük önem taşıyor; çünkü sezonu dördüncü tamamlarsak, diğer sezonu ön eleme maçlarından dolayı erken açma gibi bir sıkıntılı durum karşımıza çıkacak. Geriye dönük konuşmak yersiz olacak ama hepimiz 'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyorduk, olmadı. İnşallah seneye olur" dedi.

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