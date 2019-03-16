Şenol Güneş'ten Karius'a cevap

Konyaspor maçı sonrasında yaptığı eleştiriye "Hocama basından önce benimle konuşmasını söyledim" şeklinde tepki gösteren Karius'a Şenol Güneş'ten cevap geldi.

Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş beklediklerinden zor bir karşılaşma olduğunu, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda rakibimiz önde bastı. Savunmamız pres yiyince istediğimiz pasları yapamadık. Oyun kuramadık. Böyle olunca ileride pozisyon bulmakta zorlandık. Daha iyi olabilirdik. Adriano'nun erken sakatlanıp çıkması da maçtan önceki taktik planımızı bozdu. Dizilişte bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu da olumsuz etkiledi" dedi.



SAKATLIKLAR OYUNU ETKİLEDİ



Necipi'in de maça devam edemediğini vurgulayan Şenol Güneş şöyle konuştu: "Lens'i oyuna aldık. İkinci yarı daha etkiliydik. Burak'la golü bulduk. Topa da daha çok sahip olduk. Rakip yarı alanda daha üretken olduk. İkinci golü atacak fırsatlar da geldi. Ancak son pas ya da vuruş yeterli olmayınca farkı açamadık. Maç kopmayınca son dakikalarda rakibimiz beraberlik için risk aldı ama savunmada hata yapmadık. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum."

KARIUS'A CEVAP VERDİ

Konyaspor maçı sonrasında yaptığı eleştiriye Karius'un, "Hocama basından önce benimle konuşmasını söyledim" şeklinde tepki göstermesi ile ilgili de konuşan Güneş "Maçtan sonra söylediklerim belli. Moralman çökmüş kalecinin sahada durması çok tercih edilen bir şey değil" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bazen dışarı almak gerekiyor. Maçın gidişine göre Karius'u alıp, Utku'yu koymak çözüm olmayacaktı. Tolga olsaydı oynatabileceğimi söyledim. Saygısızlık ve olumsuzluk olarak alıgalayarak gazetelerde işleyen varsa bilemem. Seyircinin olumsuz tezahüratının doğru olmadığınıda söylemiştim. Onları da okumuştur o zaman. Bir şey arıyorsa sorun bulur. Kendisiyle konuştuğumda bana bunu söyledi. Ben de ona 'Maçtan önce mi seni etkiledi, maçtan sonra mı?' dedim. Çünkü ben maçtan sonra konuştum. Bir yerde bir yanlışlık var. Şu sözleri mi söyledi mi, "Bunlar yaşanır, ayakta dik duracaksın.' Bunları söyledi mi, ne dedi bilmiyorum. Ben oyuncumdan şikayet etmem, kararı ben veririm. Oyuncu düşüncesini söyler ama bu yanlış düşüncedir."

