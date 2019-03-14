14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Kagawa'ya milli davet

Beşiktaşlı Kagawa'ya milli davet
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu , ülkesinin milli takımından davet aldı.

Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde 'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise kadroda yer almadı.

Japonya, Kirin 'nda 22 Mart Cuma günü , 26 Mart Salı günü ise Bolivya ile karşılaşacak.

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