13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

UEFA'nın en iyi Japonu!

UEFA'nın en iyi Japonu!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019

Beşiktaşlı Kagawa, ve formalarıyla çıktığı 53 maç ve attığı 11 golle ‘Avrupa kupalarının en başarılı Japon futbolcusu’ oldu.

'ın yeni transferi , organizasyonlarında oynayan en başarılı Japon futbolcu olarak dikkati çekiyor... UEFA'nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla UEFA kulüp organizasyonlarının en başarılı Japon futbolcularını listeledi. Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiraladığı Kagawa, hem maç hem de gol sayısı bakımından listede başı çekti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ve formalarıyla çıktığı 53 karşılaşma ve attığı 11 golle vatandaşlarını geride bıraktı. 'ın sol beki Yuto Nagatomo, Inter'de oynadığı dönemde çıktığı 30 maçla UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu. Eski G.Saraylı Inamoto ise sarı-kırmızılıların yanı sıra ve Fulham formalarıyla kaydettiği 5 golle Avrupa kupalarının en skorer Japon futbolcuları listesinde 3. sırayı aldı.
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