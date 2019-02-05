05 Şubat 2019, Salı
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Güneş’ten Caner’e fırça
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Beşiktaş'ta Antalya deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama teknik direktör Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren Caner Erkin'i es geçmedi.
Beşiktaş'ta Antalya deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama teknik direktör Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren Caner Erkin'i es geçmedi. Ali Naibi'nin uzattığı eli sıkmayan, yerdeki su şişelerini tekmeleyen Caner'e maçtan sonra, "Yeni Quaresma sen mi olacaksın?" diye fırçasını attı.
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