05 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Güneş’ten Caner’e fırça

Güneş’ten Caner’e fırça
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

'ta Antalya deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama teknik direktör Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren 'i es geçmedi.

'ta Antalya deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama teknik direktör Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren 'i es geçmedi. Ali Naibi'nin uzattığı eli sıkmayan, yerdeki su şişelerini tekmeleyen Caner'e maçtan sonra, "Yeni Quaresma sen mi olacaksın?" diye fırçasını attı.
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