05 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

15 yıl sonra 6 gol attılar

15 yıl sonra 6 gol attılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

, Süper Lig'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı.

, Süper Lig'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5'ten fazla gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar en son 26 Ekim 2015'te yine 'u deplasmanda 5-1 yenmeyi başarmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şenol Güneş ile ilgili bomba iddia! İstifa... Şenol Güneş ile ilgili bomba iddia! İstifa...
Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11 Şenol Güneş'in Kagawa planı! İşte yeni 11
Dünya Shinji Kagawayı konuşuyor! Dünya Shinji Kagawa'yı konuşuyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör