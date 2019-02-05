05 Şubat 2019, Salı
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15 yıl sonra 6 gol attılar
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Beşiktaş, Süper Lig'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5'ten fazla gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar en son 26 Ekim 2015'te yine Antalyaspor'u deplasmanda 5-1 yenmeyi başarmıştı.
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