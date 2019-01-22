22 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

'in 19'uncu haftasında cuma günü B.B Erzurumspor'u konuk edecek , maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta sağ beke Advincula

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