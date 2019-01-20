20 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Konoplyanka’ya Şenol Güneş vetosu

Konoplyanka’ya Şenol Güneş vetosu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

, yönetime “Babel’in yerine takviye gereksiz Öncelikle ödemeleri yapın, belki sağ bek alabiliriz” dedi

'ın gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya 'ten veto geldi. 'in Fulham'a transferinin ardından kanat transferi için Ukraynalı futbolcu ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede Konoplyanka transferine sıcak bakmadığını iletti. Şenol Güneş, "Elimde Quaresma ve Lens var ve bu oyuncular ile devam edebilir. Öncelikli olarak futbolcuların ödemelerini düzenli yapalım ve ihtiyacım olan savunma hattına (sol/sağ stoper) bir takviye yapalım" diyerek Konoplyanka transferini veto etti.

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