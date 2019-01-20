20 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman: Aleyhime organize bir kampanya var!

Fikret Orman: Aleyhime organize bir kampanya var!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Başkanı , 'da Beşiktaş kongre üyeleri ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, kendisine yönelik bir kampanyanın yürütüldüğünü öne sürerek "Şahsıma ağır eleştiriler yapıldı. Yapanlar için değil ama yaptıranlar adına üzülüyorum. Kulübümüzün üstüne oynanan oyunlardan ve kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkanı , 'da Beşiktaş kongre üyeleri ile buluştu. Orman, burada yaptığı konuşmasında zor bir dönemde göreve geldiklerini ve sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Şahsıma ağır eleştiriler yapıldı. Yapanlar için değil ama yaptıranlar adına üzülüyorum. Kulübümüzün üstüne oynanan oyunlardan ve kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

"ÜÇ BÜYÜK İÇİNDE EN AZ BORCU OLAN BİZİZ"

Üç büyük kulüp içerisinde en az borcu olan kulübün Beşiktaş olduğunu ifade eden Orman, ''Beşiktaş'ın çok zor bir döneminde göreve geldik. Çok sıkıntılı bir süreçti. Kıvılcım için morale ihtiyacımız vardı. Beşiktaş'ın potansiyeline güvendik ve bugünlere geldik. Göreve ilk geldiğimizde gelirlerimiz ezeli rakiplerimizin gerisindeydi. O süreçte sorumluluk aldık ve kimsenin kapısını çalmadan mücadele ederek tarihi işlere imza attık. Stadın iznini almak ve yapmak çok önemli bir olaydı. Moralimizi her zaman üst seviyede tuttuk. Çok kısa sürede stadımızı yaptık ve orada şampiyonluk kutlamamızı yaptık. Kulübümüzün marka değerini artıran sponsorluk ve iş birliği anlaşmaları imzaladık ve 'Come to Beşiktaş' sloganıyla dünyada gündem yarattık. Şu an üç büyük kulüp içinde en az borçlu olan kulübüz. Rakiplerimiz arazilerini sattılar. Biz hiçbir şey satmadık'' şeklinde konuştu.

"ALEYHİME ORGANİZE BİR KAMPANYA VAR"

Kendisine yönelik organize bir kampanya yürütüldüğünü söyleyen Fikret Orman, ''Beşiktaş sadece benim değil, hepimizin kulübü. Şahsıma ağır eleştiriler yapıldı. Yapanlar için değil ama yaptıranlar adına üzülüyorum. Kulübümüzün üstüne oynanan oyunlardan ve kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Organize bir şekilde aleyhimde kampanya yürütülüyor. Biz sizler için mücadele ediyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Yönetimdeyken istifade edemediğimiz insanlar ayrıldıktan sonra konuşmaya başlıyorlar. Beşiktaş'ın en önemli problemlerinden birisi bu. Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8'e indirdik ama şimdi konuşuluyor. Her gün Beşiktaş için çalışıyoruz. Mayıs ayında tarihi bir kongre yaşayacağız. Aday olmak isteyen herkes aday olmalı. Mayıs'tan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar. Eleştiri yapanların menfaat hesapları var. Bana ve yönetim kuruluma sahip çıkmanızı rica ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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