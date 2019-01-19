19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaşta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında dün deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yenen , 19. haftadaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Muhayer Oktay'ın da yer aldığı belirtildi.

Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanda Akhisarspor karşısında forma giyen isimlerin yenilenme yaptığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, dar alanda oyun, kontrol pas ve kanat orta şut çalışmalarının yer aldığı programlar uyguladığı bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından 21 Ocak Pazartesi günü devam edecek.


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