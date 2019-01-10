10 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme

Güneş ile 3 yıl daha!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2019

“Şenol hocaya 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Bize ‘Sezon sonunu bekleyelim’ dedi. Tolgay için F.Bahçe ile görüşüyoruz. Fabri gelmek istiyor ama kontenjan dolu”

Beşiktaş İkinci Başkanı , kampında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak teknik direktör Güneş'le ilgili konuşan adalı, "Güneş hocamıza çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz onunla devam etmek istediğimiz için 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Kendisi bize bu teklif için teşekkür ederek, 'Sezon sonunu bekleyelim' dedi. ' var, ne olacak bir görelim' dedi. Biz de onun düşüncesine saygılıyız, sezon sonunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE HOCA AFFETMELİ

Transfer çalışmaları ve gündemi meşgul eden , Oğuzhan, Fabricio, Babel gibi oyuncuların durumlarını da değerlendiren Adalı şöyle konuştu: "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tolgay Arslan çok iyi bir futbolcu ama elbette ki saha dışı duruşu da çok önemli bizim için. Takımdan ayrılmaz ise affedilmesine karar verecek, bizim affetmemiz önemli değil. Tolgay için ile görüşüyoruz ama henüz netleşen bir durum yok. Kampa iki futbolcu transferi yetiştirerek başladık. Bir de sağ bek alacağız."

OĞUZHAN ÇOK ÖNEMLİ

İkinci Başkan Adalı, ilk olarak kontenjanın boşalması gerektiğini belirterek, "Fabricio ile de her zaman konuşuyoruz. Gelmek istiyor ama dediğim gibi kontenjanımız zaten dolu. Oğuzhan da bizim için çok önemli bir futbolcu. Oğuzhan gibi oynarsa 4 maç sonra şampiyonluğu konuşuruz. ve için henüz bir teklif yok. Domagoj Vida'ya da aynı şekilde yazılıp çizildiği gibi teklif yok. Orkan mevzusu vardı. Şu an 'dan ayrıldı. Durumuna bakacağız. İsteyen olursa yine kiralayacağız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşta büyük deprem! Üç isimle yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta büyük deprem! Üç isimle yollar ayrılıyor
Tolgay Arslanın yerine o geliyor! Tolgay Arslan'ın yerine o geliyor!
Vagner Loveın avukatından Beşiktaşa FIFA tehdidi Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör