“Şenol hocaya 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Bize ‘Sezon sonunu bekleyelim’ dedi. Tolgay için F.Bahçe ile görüşüyoruz. Fabri gelmek istiyor ama kontenjan dolu”

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Antalya kampında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak teknik direktör Güneş'le ilgili konuşan adalı, "Güneş hocamıza çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz onunla devam etmek istediğimiz için 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Kendisi bize bu teklif için teşekkür ederek, 'Sezon sonunu bekleyelim' dedi. 'Seçim var, ne olacak bir görelim' dedi. Biz de onun düşüncesine saygılıyız, sezon sonunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



ÖNCE HOCA AFFETMELİ



Transfer çalışmaları ve gündemi meşgul eden Tolgay Arslan, Oğuzhan, Fabricio, Babel gibi oyuncuların durumlarını da değerlendiren Adalı şöyle konuştu: "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Tolgay Arslan çok iyi bir futbolcu ama elbette ki saha dışı duruşu da çok önemli bizim için. Takımdan ayrılmaz ise affedilmesine Şenol Güneş karar verecek, bizim affetmemiz önemli değil. Tolgay için Fenerbahçe ile görüşüyoruz ama henüz netleşen bir durum yok. Kampa iki futbolcu transferi yetiştirerek başladık. Bir de sağ bek alacağız."



OĞUZHAN ÇOK ÖNEMLİ



İkinci Başkan Adalı, ilk olarak kontenjanın boşalması gerektiğini belirterek, "Fabricio ile de her zaman konuşuyoruz. Gelmek istiyor ama dediğim gibi kontenjanımız zaten dolu. Oğuzhan da bizim için çok önemli bir futbolcu. Oğuzhan gibi oynarsa 4 maç sonra şampiyonluğu konuşuruz. Tolga Zengin ve Gökhan Töre için henüz bir teklif yok. Domagoj Vida'ya da aynı şekilde yazılıp çizildiği gibi teklif yok. Orkan mevzusu vardı. Şu an Adana Demirspor'dan ayrıldı. Durumuna bakacağız. İsteyen olursa yine kiralayacağız."