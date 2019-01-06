06 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019

, Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Takımımız, devre arası çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

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