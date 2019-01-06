06 Ocak 2019, Pazar
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"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta
Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019
Beşiktaş, Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferini resmen açıkladı.
Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
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