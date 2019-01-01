Quaresmaya müşteri aranıyor

Beşiktaş Yönetimi Quaresma’nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Çin, Katar ve BAE’den gelecek tüm teklifler değerlendirilecek

Beşiktaş'ta Quaresma ile devre arasında yollar ayrılabilir... Siyah- Beyazlı yönetim Portekizli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için bu oyuncu için yapılacak teklifleri masaya yatıracak. Quaresma'nın disiplinsiz davranışlarının da satılmasında bir etken olacağı gelen bilgiler arasında



Kartal'ın kapısı çalınacak



Yönetim Quaresma için Çin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu ülkelerden bazı kulüplerin Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.



Taraftarın desteğini yitirdi



Beşiktaş'ta taraftarın da desteğini çektiği Quaresma'nın ayrılmak için zemin aradığı ortaya çıkarken gelen tekliflere göre hareket edeceği öne sürüldü.