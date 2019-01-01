01 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Quaresma'ya müşteri aranıyor

Quaresmaya müşteri aranıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Yönetimi Quaresma’nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. , ve BAE’den gelecek tüm teklifler değerlendirilecek

'ta Quaresma ile devre arasında yollar ayrılabilir... Siyah- Beyazlı yönetim Portekizli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için bu oyuncu için yapılacak teklifleri masaya yatıracak. Quaresma'nın disiplinsiz davranışlarının da satılmasında bir etken olacağı gelen bilgiler arasında

Kartal'ın kapısı çalınacak

için , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu ülkelerden bazı kulüplerin Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Taraftarın desteğini yitirdi

Beşiktaş'ta taraftarın da desteğini çektiği Quaresma'nın ayrılmak için zemin aradığı ortaya çıkarken gelen tekliflere göre hareket edeceği öne sürüldü.

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