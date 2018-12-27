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Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu!
Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018
Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi dönemi sona erdi... Tecrübeli futbolcu Brezilya'ya dönme kararı aldı.
Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi kapandı... 34 yaşındaki oyuncu ülkesine dönme kararı aldı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar konuya dair şu bilgileri kaydetti: "Beşiktaş, Brezilya'ya gitmesi halinde 300-400 bin Euro bonservis isteyecek. Türkiye'den teklif gelirse farklı bir bedel belirlenecek. Flamengo ile yakın temas var. Love, kampa katılmayacak. Beşiktaş'tan ayrılacak."
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