Fikret Orman açıkladı! Şenol Güneş ayrılıyor mu?

Beşiktaş Başkanı Fİkret Orman, NTV'de yayınlanan Spor Aktüel programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Orman'ın açıklamaları:

"Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz."

"Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, "Allah Allah" bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı."

"6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım."

Şenol Güneş açıklaması

"Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor. Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."

'Adamlığına güvenirim'

"Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim."

'Gelin aday olun'

"Ben kongrede adayım dedim. Bugün vazgeçtim desem 'Kaçtı' derler. Her şey olumsuzluk üzerine. Ben olmasam başkan adayı olan yok. Madem memnun değilseniz, çıkın aday olun. Memnun olmadığınız için değil, yapabilirim dediğiniz için aday olun."

"Çıtayı çok yukarılara koyduk. Beşiktaş'ta başarı kriteri çok yüksek olduğu için insanlar mutsuz, biz de mutsuzuz."

Pepe açıklaması

"Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık işte, 103 bin euro alacağı var. Evinin kirası, maç başıları ve maaşı dahil olmak üzere. Maaşından 50 bin euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4,5 milyon euro. Pepe'nin babasıyla alakalı bir sağlık problemi vardı. Biz sezon sonunda ayrılacaktık, sezon ortasında ayrılmasını konuştuk, doğruydu."

Ozan Tufan için görüşüldü mü?

"Hiç kimse ile böyle bir görüşmemiz olmadı ama tarafların faydasına olacak her şey olabilir. Konuşabiliriz. Teknik direktörümüz Şenol hocayla yapacağımız toplantı ile hangi bölgelerde yoğunlaşacağız, kimi alacağız, belli olacak. 2-3 oyuncu alacağız. 1-2 tane stoper olabilir."

'Dilimde tüy bitti'

"Burak ile ilgili konuş, konuş, konuş, konuş, dilimde tüy bitti. Burak için neden Fenerbahçe'yi sormuyorsunuz, Galatasaray'ı sormuyorsunuz, onların da santrforu yok."

"Hep Burak yazılıyor ama ben Arda'yı da çok seviyorum. Abdullah Avcı'yı da seviyorum, beğeniyorum. Bunları söylemem hemen alacağım anlamına mı geliyor? Burak Yılmaz'ın Beşiktaşlı olmasını seviyorum ve bunu da ifade ediyorum."

'Oğuzhan'ı kaybetmek istemiyoruz'

"Oğuzhan çok iyi bir aile çocuğudur. Oğuzhan da iyi bir çocuktur. Oğuzhan iyi futbolcu, beklenti yüksek fakat karşılamayınca o da mutsuz, biz de mutsuz. Çok sevdiğimiz ve kaybetmek istemediğimiz bir futbolcu. Ben Oğuzhan'ı Cenk'ten de üstte yerlerde bekliyordum. Oğuzhan ligin 2. yarısında Beşiktaş'ta önemli işler yapacaktır."