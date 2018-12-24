24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ryan Babel taraftarları yine çıldırttı!

Ryan Babel taraftarları yine çıldırttı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

'ta şu sıralar en çok tartışılan isimlerden biri olan , oynadığı futboldan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

takımdan gideceğine yönelik iddialar günbegün artan Hollandalının Twitter'dan yaptığı son paylaşım, taraftarları adeta çıldırttı.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun "İmzalı forması kazanmak için son Instagram paylaşımıma bakın." şeklindeki tweet'inin altına Siyah Beyazlı taraftarlar tepki yorumları yağdırdı.

Yıldız isim, konuyla ilgili olarak verdiği son demeçte "7 gün 24 saat düşünmemizi bekleyemezsiniz." diyerek kendisini savunmuştu.


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