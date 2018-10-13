Pepe&Quaresma AŞ

Pepe, en fazla topla oynayan, en çok isabetli pas yapan oyuncu olurken; Q7 Akkaya: ceza alanına en fazla top atan, en çok isabetli şut atan Beşiktaşlı oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimleri Pepe ve Quaresma, 2018-19 sezonun ilk 8 haftasına damgalarını vurdu. Portekizli oyunculardan Pepe; 8 maçta 720 dakika ile tüm maçlarda 90 dakika oynayan tek isim. 574 kez topla oynama ile en fazla topla oynayan, 438'le en çok pas yapan, 388'le en fazla isabetli pas yapan, 173 kezle rakipten en fazla top çalan isim oldu. 7 lig maçında görev yapan ve 567 dakika sahada kalan Ricardo Quaresma ise 89'la ceza alanına en fazla top atan, 20 kezle en fazla şut asisti veren, 4 kezle en fazla asist yapan, 8 kezle de en fazla isabetli şut atan Beşiktaşlı oyuncu olmayı başardı. Pepe, bu sezon 16 resmi maçta 5 gol atıp, 1 de asist yaparken; Quaresma da 12 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı, 7 kez de gol pası verdi. Portekizli iki yıldız bu istatistiklerle toplam 13 gole doğrudan katkı yapmayı başardılar