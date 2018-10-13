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İtalyanlardan Patric sürprizi
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
Beşiktaş'a sağ bek için sürpriz bir isim önerildi, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu Patric!.. Alman menajer Jan Heuckeroth, oyuncusunu Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan gurbetçi menajerler aracılığıyla teklif etti. 1.84 boyundaki sağ bek bugüne kadar Lazio formasıyla 53 maça çıktı, gol atamadı ama 4 asist yaptı. Bu arada Heuckeroth sezon başında diğer oyuncusu Fofana'yı F.Bahçe, G.Saray'a ve Beşiktaş'a önermişti.
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