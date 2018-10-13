    13 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    İtalyanlardan Patric sürprizi

    Beşiktaşta Patric sürprizi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    'a sağ bek için sürpriz bir isim önerildi, 'da forma giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu Patric!.. Alman menajer Jan Heuckeroth, oyuncusunu ile yakın ilişkileri bulunan gurbetçi menajerler aracılığıyla teklif etti. 1.84 boyundaki sağ bek bugüne kadar Lazio formasıyla 53 maça çıktı, gol atamadı ama 4 asist yaptı. Bu arada Heuckeroth sezon başında diğer oyuncusu Fofana'yı F.Bahçe, G.Saray'a ve Beşiktaş'a önermişti.

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