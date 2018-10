Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"BİZ HİÇBİR ZAMAN ŞOV ESASLI İŞ YAPMADIK"

Fikret Orman açıklamalarına; "Burada genelde imza töreni gibi mutlu günlerde bulunuyoruz. Ama bugün konumuz farklı. Bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık. Amacımız Beşiktaş duruşunu insanlara göstermekti. Taraftarımızın 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahüratı var. Biz her zaman Beşiktaş'a sahip çıktık. TFF 'maça çıkın' dedi. Biz Beşiktaş'a sahip çıktık, maça çıkmadık. Taraftarlar elimizi masaya vuralım istiyorlar. Bu görsel bir şovdur. Biz hiçbir zaman şov esaslı iş yapmadık." sözleri ile başladı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA SAHİBİZ"

Beşiktaş Başkanı Orman; "Türkiye'nin en iyi takımına sahipsek topu hakemlere atmayalım dedim. Ama gelinen noktada hakemleri konuşmamız gerekiyor. Ben VAR'a karşı değilim. Hatayı bilgisayarlar değil insanlar yapar. VAR harika bir şey ama Türkiye'de uygulaması rezalet. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp, Beşiktaş Kulübü. VAR değil, VAR'ı yöneten kişiler bizim aleyhimize kararlar veriyor. VAR, şunun için var. Hakem maçı yönetecek, hata olduğunda VAR'a gidecek. Hakem VAR yokmuş gibi yönetecek. Biz hakemlere mazeret olsun diye VAR'ı istemedik. Konyaspor maçında verilen penaltı komedi. VAR'a gidiliyor, yine aynı karar. Ya o penaltı gol olsaydı?" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU GÜZELLEŞTİRMEK BİR TEK BEŞİKTAŞ'IN İŞİ DEĞİL"



Saha içerisinde tartışmaların olabileceğini ama buna teknik ekiplerin dahil olmaması gerektiğini belirten Orman, "İçeride oynadığımız maçlarda başka takımlara küfür edildi, onu kınayan açıklamalar yaptık. Beşiktaş etiği için yaptık. Belki taraftarın hoşuna gitmedi. Aynı takımlardan da açıkçası bekledim. Son 2 haftada Bursalı arkadaşlar üzerinde Beşiktaş forması olan taraftara saldırdılar. Konya'da U21 maçında başımıza gelenler. Kişileri camialarla birleştirmedik. Aynı taraftan karşı taraftan olan olaydan dolayı üzüldük denmesini bekledim. Bunlar altyap�� çocukları. Sporu güzelleştireceğiz, bu çocukları milli takımlara kazandıracağız. Saha içinde kavga olur ama işe teknik yöneticilerin karışması, buna aynı zamanda oradaki görevli personellerin karışması üzerine de açıklama yapılmasını beklerdim. Eminim üzülmüşlerdir. Takıma bir ziyarette bulunmuşlar. Her konuşma, 'üzgünüz ama' denilerek bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Futbolu güzelleştirmek bir tek Beşiktaş'ın işi değil. Tüm paydaşların işidir" diye konuştu.

"EYYAMLA BU İŞLER DÜZELMEZ"

Fikret Orman sözlerine; "Ben her zaman niyet arıyordum, sahip çıkalım diyordum. Artık iyi niyet aramıyorum. Herkes işini yapacak. Beşiktaş artık 'pış pış' yapılacak bir kulüp değildir. Her kulübün hakemi var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarına verilen hakemler var. Her takıma her hakem verilsin. Bu durum ortadan kalksın. Cüneyt Çakır'ı Avrupa'da izliyoruz, bir de burada izliyoruz. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki. Eyyamla bu işler düzelmez." şeklinde devam etti.

"BİZ VARIZ DİYE FEDERASYON VAR!"

Fikret Orman; "Biz varız diye bu federasyon var. Bu kulüplerin dertlerini çözmek için federasyon var. Biz federasyonun kulüpleri değiliz. Hz. Mevlana'nın sözlerini söylemek istiyorum. Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"BAZEN TARAFTARI ÜZEBİLİRİM, ÇÜNKÜ ONLAR BENİM AİLEM"



2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluklarda yönetimde kendilerinin olduğunu ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın başı hakemlerden değil, VAR'dan yandı. Kötüyü kimseye örnek göstermem. 'Orada bir yanlış olmuş, bizde neden böyle oldu?' demem. Ben kendi kulübümle ilgili görüşüyorum. Kimse ayrı bir özellik beklemiyor. Biz Beşiktaş için haftada 7 gün çalışıyoruz. Menfaatlerini koruyup, duruşumuzu temsil etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ı yönetenlerin tek bir amacı var, Beşiktaş'ı başarılı yapmak. Bu kulübü iki yıl üst üste şampiyon yaparken de başında biz vardık. Bazen taraftarı üzebilirim, çünkü onlar benim ailem. Şu an bu ailenin en üst mertebesindeyim. Bazen istemediğimiz şeyler söyleyebiliriz ama ben de bunları ailemle paylaşıyorum. Onlar benim ailem" diyerek sözlerini tamamladı.