Fenerbahçe ve Beşiktaş dün oynanan derbi sonrası PFDK'ya sevk edildi.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusuBAKARY KONE'nin 21.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 21.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MATIC FINK'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi EKREM ANAMUR'un 22.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÜMÜŞHANESPOR Kulübü futbolcusu MUHARREM DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SARIYER Kulübü futbolcusu ABDULLAH KARMİL'in 22.09.2018 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu TANER TAŞKIN'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi İDRİS HACIFAZLIOĞLU'nun aynı müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü doktoru ALİ OSMAN ÇOLAK'ın aynı müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- OFSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü CİHAN MERT CENGİZ'in 22.09.2018 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü antrenörü KADİR KAR'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi İSMET YILMAZ'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- PAYASSPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR-BAĞCILARSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PAYASSPOR Kulübü futbolcusu AHMET BAYKAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

PAYASSPOR Kulübü masörü VOLKAN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BAĞCILARSPOR Kulübü futbolcusu ABDULSAMET İLGAR'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR-BAĞCILARSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu EMRAH DAĞ'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 22.09.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu MESUT ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.