    17 Temmuz 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı Quaresma'dan mesaj var!

    Quaresmadan mesaj var!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    'tan gidip-gitmeyeceği merakla beklenen, Çin kulüplerinin 7.5 milyon euro teklif ettiği , "10 güne kadar takıma katılıyorum" mesajını yolladı.

    Çin'de transfer döneminin 15 Temmuz'da sona ermesiyle bu ülkeye gitme olasılığı ortadan kalkan Portekizlinin siyah-beyazlılara, "Arap ülkelerini düşünmüyorum. 26 Temmuz'da İstanbul'da olacağım" dediği öğrenildi.

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