    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme

    Beşiktaştan Babele flaş teklif!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.

    Beşiktaş Ryan Babel ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcuya 3 yıllık yeni mukavele teklif etti.

    Ntvspor'un haberine göre; Ryan Babel'i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.

    Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel'e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon Euro kazanıyor

    Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek.Bir süre önce Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.Babel Beşiktaş'ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

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