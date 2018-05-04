04 Mayıs 2018, Cuma
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Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Fenerbahçe'yle oynaması gereken Türkiye Kupası yarı final devam maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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