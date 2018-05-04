Galatasaray maçında kırmızı kart gören Tosic, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Tosic'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı!.. Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek bir maç ceza alan Dusko Tosic'in, Beşiktaş'ın 'sahaya çıkmadığı' Fenerbahçe maçında cezasını çektiği ve Kayserispor maçında oynayabileceği belirtildi. Tosic, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçında sahada olduğu için dün akşam oynanması gereken devam maçında da sahada olacaktı...

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, 57'nci dakikadan başlaması gereken Fenerbahçe maçına çıkmamalarına rağmen, talimatlara göre Tosic'in cezasını çekmiş sayıldığını ve Kayserispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığını bildirdi.