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‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi.
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdiği haberinde Beşiktaş'ın şansının kalmadığını belirterek bunu Cenk Tosun'un transferine bağladı. Haberde siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u satarak şampiyonluk yarışında geri düştüğü belirtildi ve "En iyi oyuncularını ocak ayında sattılar" denildi.
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