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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’

    Flaş Beşiktaş yorumu! ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, 'ın durumunu değerlendirdi.

    Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdiği haberinde 'ın şansının kalmadığını belirterek bunu 'un transferine bağladı. Haberde siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u satarak şampiyonluk yarışında geri düştüğü belirtildi ve "En iyi oyuncularını ocak ayında sattılar" denildi.

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