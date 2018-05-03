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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Avrupa elemesi Çin turunu bitirir

    Avrupa elemesi Çin turunu bitirir
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Ligde 4.lüğe yerleşen Beşiktaş’ı sezonu bu sırada bitirirse yoğun bir program bekliyor.

    Avrupa Ligi elemeleri için 23 Temmuz'da sahaya çıkacak Beşiktaş çalışmalarına en geç haziran sonunda başlayacak. Siyahbeyazlılar, Dünya Kupası bitiminde ise ilk Avrupa maçını oynayacağı için davet edildiği Çin'deki turnuvaya gitme şansını kaybedecek.

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