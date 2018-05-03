Avrupa elemesi Çin turunu bitirir

Ligde 4.lüğe yerleşen Beşiktaş’ı sezonu bu sırada bitirirse yoğun bir program bekliyor.

Avrupa Ligi elemeleri için 23 Temmuz'da sahaya çıkacak Beşiktaş çalışmalarına en geç haziran sonunda başlayacak. Siyahbeyazlılar, Dünya Kupası bitiminde ise ilk Avrupa maçını oynayacağı için davet edildiği Çin'deki turnuvaya gitme şansını kaybedecek.