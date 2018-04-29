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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi

    Derbide dirsek attı, hakem görmedi!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Galatasaray-Beşiktaş maçının ikinci yarısında gözlerden kaçan bir an yaşandı.

    , hakemin başka bir yöne baktığı bir anda sarı-kırmızılı oyuncu Donk'a sert bir müdahelede bulundu. Donk'a dirsek atan Talisca, sonrasında ise bacağını tutarak yere düştü.

    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır


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