29 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray-Beşiktaş maçının ikinci yarısında gözlerden kaçan bir an yaşandı.
Talisca, hakemin başka bir yöne baktığı bir anda sarı-kırmızılı oyuncu Donk'a sert bir müdahelede bulundu. Donk'a dirsek atan Talisca, sonrasında ise bacağını tutarak yere düştü.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ