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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Derbi öncesi 4 taraftar gözaltına alındı

    Derbi öncesi 4 taraftar gözaltına alındı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 2 taraftar gözaltında

    Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

    Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

    4 TARAFTAR GÖZALTINDA

    Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı.

    Öte yandan Vodafone Park'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.

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