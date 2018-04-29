Derbi öncesi 4 taraftar gözaltına alındı

Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 2 taraftar gözaltında

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.



Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.



4 TARAFTAR GÖZALTINDA



Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı.



Öte yandan Vodafone Park'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.