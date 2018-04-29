Cenk Tosundan 500 daha geldi

Beşiktaş, devre arasında Everton’a sattığı Cenk Tosun’dan para kazanmaya devam ediyor.

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İki kulübün anlaşmasında "Cenk bu sezon 10 maça ilk 11'de başlarsa 500 bin euro daha ödeme yapılır" maddesi vardı. Dün 11 başladı, 500 bin euro daha geldi.