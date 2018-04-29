Cenk Tosundan 500 daha geldi

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Cenk Tosun'dan 500 daha geldi
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Beşiktaş, devre arasında Everton’a sattığı Cenk Tosun’dan para kazanmaya devam ediyor.
İki kulübün anlaşmasında "Cenk bu sezon 10 maça ilk 11'de başlarsa 500 bin euro daha ödeme yapılır" maddesi vardı. Dün 11 başladı, 500 bin euro daha geldi.
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