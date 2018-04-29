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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun'dan 500 daha geldi

    Cenk Tosundan 500 daha geldi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    , devre arasında ’a sattığı ’dan para kazanmaya devam ediyor.

    İki kulübün anlaşmasında "Cenk bu sezon 10 maça ilk 11'de başlarsa 500 bin euro daha ödeme yapılır" maddesi vardı. Dün 11 başladı, 500 bin euro daha geldi.

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