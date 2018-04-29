Büyük gün geldi çattı. Lider Galatasaray bugün yakın takipçisi Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım da galibiyeti hedeflerken kaybeden büyük darbe yiyecek.

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken sıra günlerdir merakla beklenen derbiye geldi. Galatasaray, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aralarında sadece 1 puan fark bulunan ve şampiyonluğu hedefleyen iki takıma galibiyet dışında bir sonuç pek de yaramıyor.

KAPALI GİŞE

Bu nedenle Aslantepe'de iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken 50 bin sarıkırmızılı taraftar maça birebir şahitlik yapacak ve takımlarını tribünden destekleyecek.

EVİNDE ASLAN

Lider Galatasaray'ın en büyük kozu Türk Telekom Stadı... Sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı son 17 lig maçında 16 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Bugün Beşiktaş'ı da mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

Dev maça gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Mücadele için yurt içinden 195 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Japonya, Hollanda, Çin, İtalya, Fransa ve Ukrayna'dan da 9 gazetecinin derbiyi izleyecek.