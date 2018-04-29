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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Türk Telekom'da tarihi gün! Galatasaray-Beşiktaş derbisi

    Türk Telekomda tarihi gün!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Büyük gün geldi çattı. Lider Galatasaray bugün yakın takipçisi Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım da galibiyeti hedeflerken kaybeden büyük darbe yiyecek.

    Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken sıra günlerdir merakla beklenen derbiye geldi. Galatasaray, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aralarında sadece 1 puan fark bulunan ve şampiyonluğu hedefleyen iki takıma galibiyet dışında bir sonuç pek de yaramıyor.

    KAPALI GİŞE
    Bu nedenle Aslantepe'de iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken 50 bin sarıkırmızılı taraftar maça birebir şahitlik yapacak ve takımlarını tribünden destekleyecek.

    Galatasarayın Beşiktaş karşısındaki muhtemel ilk 11i GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ MUHTEMEL İLK 11'İ

    EVİNDE ASLAN
    Lider Galatasaray'ın en büyük kozu Türk Telekom Stadı... Sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı son 17 lig maçında 16 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Bugün Beşiktaş'ı da mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

    Beşiktaşın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11i BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    Dev maça gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Mücadele için yurt içinden 195 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Japonya, Hollanda, Çin, İtalya, Fransa ve Ukrayna'dan da 9 gazetecinin derbiyi izleyecek.

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