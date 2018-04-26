;
    26 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş UEFA'ya gidiyor!

    Beşiktaş UEFAya gidiyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Siyah-beyazlılar, 2015’te oynanan Blackpool-Huddersfield Town karşılaşmasını emsal göstererek, ’ya başvurma kararı aldı

    TFF'nin aldığı maçın tekrarı kararı üzerine konuyu 'ya taşıma kararı aldı... Bir süredir konu üzerinde çalışan ve UEFA'nın Hukuk Kurulu ile dirsek temasında bulunan Berk Hacıgüzeller harekete geçti. Sırbistan- Arnavutluk maçı üzerinde çalışan Hacıgüzeller'in yeni donesi ise 2015'te oynanan Blackpool-Huddersfield Town maçı oldu.

    O maçta Blackpool taraftarı sahaya kulüp başkanını protesto için girmiş ve maç iptal edilmişti. Oyunculara herhangi bir müdahale olmadığı için Blackpool yönetimi 48'nci dakikada tatil edilen maçın yeniden oynanmasını istemişti.

    TFF''nin Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kararı

    İngiliz Futbol Federasyonu ise FIFA'nın; "Hakem müsabakanın ihlal edilmesi veya herhangi bir dış müdahale nedeniyle maçı kendi takdirine bağlı olarak terk etme yetkisine sahiptir" diyerek hakemi haklı bulmuştu. Maçı yeniden oynatmamış ve Blackpool küme düşmüştü...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Tolgay Arslan: Konuşursam ceza alırım! Tolgay Arslan: Konuşursam ceza alırım!
    57. dakikadan aynen devam 57. dakikadan aynen devam
    Derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi? Derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
    BİZE ULAŞIN