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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!

    Beşiktaşta 4 isim ifadeye çağrıldı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

    Savcılık, Şenol Güneş'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.

    Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi

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