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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

    F.Bahçe, Quaresmayı TFFye şikayet etti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti

    Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.

    Siyah-Beyazlılar'ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma'nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu'na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.

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