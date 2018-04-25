25 Nisan 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe yönetiminin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar'ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden Ricardo Quaresma'nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu'na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.
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